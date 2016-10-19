Правительство России планирует до 2019 года втрое сократить расходы на программу по охране здоровья матери и ребенка, которая была принята в 2013 году для снижения уровня смертности. Об этом сообщает «РБК».

Уточняется, что изначально на программу по охране здоровья матери и ребенка правительство собиралось потратить 17,5 миллиарда рублей, но теперь расходы снизятся до 6,1 миллиарда рублей. Помимо снижения уровня смертности детей и матерей, программа направлена на улучшение их здоровья и предотвращения передачи ВИЧ-инфекции.

Как отмечает «РБК», дефицит финансирования Минздрав должен будет восполнить из других программ: в частности, из проекта по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, который при этом также ожидает сокращение. Так, в 2016 году ее финансирование составило 154,1 миллиарда рулей, а в 2017 году на нее выделят только 57,6 миллиарда рублей.

Согласно данным некоммерческого партнерства «Е.В.А.», которое занимается помощью женщинам с социально значимыми заболеваниями, в России живут 140 тысяч детей с ВИЧ-инфекцией, которую они получили при рождении. По словам специалиста по коммуникациям «Е.В.А.» Алексея Лахова, основная проблема ВИЧ-инфицированных матерей заключается в необходимости получать заменители грудного молока. Льготу на него, по данным организации, имеют только 25 % женщин, остальные покупают его самостоятельно, в среднем тратя на это 4 900 рублей в месяц.