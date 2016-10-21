СитуацияТПУ раздора: Лофты, яхты и вертолеты вместо нового парка
Как развивается скандал вокруг строительства транспортно-пересадочного узла в Левобережном районе
На московской карте — еще одна точка противостояния между местными жителями и застройщиками. На этот раз горожане выступают против строительства транспортно-пересадочного узла «Ленинградский», возведение которого запланировано на побережье Бутаковского залива. Изначально там должны были обустроить новую парковую зону, соответствующее постановление правительство Москвы приняло еще в 2010 году. Но через четыре года планы московских властей изменились и на месте будущего парка решили сделать новый ТПУ, который объединит в себе не только автомобильный, но также водный и воздушный виды транспорта.
Тендер на реализацию проекта выиграла компания «Унвия: Строительство и инвестирование». Именно она займется строительством четырех причалов для яхт, двух корпусов нового бизнес-центра, трех зданий многофункционального назначения, вертолетодрома на 11 посадочных мест и церкви. В качестве оператора для постройки вертолетных площадок привлекли компанию «Хелипорт». Проект будет реализован как за счет денег привлеченного инвестора, так и за счет бюджетных средств. При этом пока остается открытым вопрос о предоставлении компенсации владельцам участков в этом районе.
13 октября 2016 года по инициативе властей провели публичные слушания о проекте строительства. Однако не все желающие смогли на них присутствовать: сотрудники ЧОПа по неизвестной причине не пропускали местных жителей в помещение, где проходило мероприятие. Сейчас недовольные новым проектом жители планируют бороться против «безумной застройки своего района» и обратиться в прокуратуру.
The Village поговорил с владельцем компании «Хелипорт» Александром Хрусталёвым и гражданским активистом Михаилом Барботкиным о строительстве на побережье Бутаковского залива.
Александр Хрусталёв
владелец компании «Хелипорт»
Нашу компанию привлекли к строительству ТПУ «Ленинградский» в качестве оператора. Мы будем заниматься всем тем, что непосредственно связано с инфраструктурой: строительство и обслуживание посадочной площадки, согласование всех взлетно-посадочных мероприятий, обеспечение территории ангарами для воздушных судов и другими объектами, необходимыми для работы вертолетодрома.
Вертолетодром под рабочим названием «Хелипорт Столица» займет 6,5 гектара, тогда как весь транспортно-пересадочный узел расположится на 25 гектарах. Одновременно для вертолетов будут доступны 11 посадочных мест, но с учетом правильного планирования посадок это количество может увеличиться до 80. Нашими площадками смогут воспользоваться все желающие: санитарная авиация, поисково-спасательный отряд «Ангел», а также разные коммерческие компании и частные лица. Потребность в вертолетных площадках высока. На сегодняшний день только в Московской области летают больше 350 вертолетов.
Также для всех станет доступно аэротакси, воспользоваться которым можно просто купив билет, как на самолет. Стоимость билета будет зависеть от размера вертолета, количества пассажиров, маршрута следования и других факторов. Мы планируем сделать маршруты по всей России и даже в Европу.
Не могу сказать, какая польза от строительства ТПУ «Ленинградский» будет для какого-нибудь конкретного жителя района. Мне кажется, здесь стоит говорить не о «жителях района», а о людях в целом. В случае если кто-то окажется в беде, например потеряется, заболеет или попадет в аварию, ему будет оперативно оказана помощь. Это станет возможным благодаря постройке вертолетных площадок. Кроме того, на месте помойки с заброшенными гаражами, где даже трава не растет, появятся парк и остановка. Какой-нибудь Вася Петров, живущий в доме напротив, сможет гулять по хорошему парку, кататься на лодочке и быть счастливым.
Проект транспортно-пересадочного узла представили, как и положено, на публичных слушаниях. И там произошла интересная ситуация: когда зал был уже полон, приехала группа по меньшей мере из 50 пьяных человек. Они пытались спровоцировать сотрудников ЧОПа и полиции и сорвать слушания. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто привез эту толпу. Ведь очевидно, что это были не настоящие жители района, а какие-то статисты. У нас есть основания полагать, что за этим стоит компания «Бутаковский», которая занимается разгрузкой и погрузкой сыпучих материалов на территории будущего ТПУ. Но, несмотря на провокации, слушания прошли без нарушений. Местные жители пришли, ознакомились с проектом, задали вопросы и выразили свое недовольство некоторыми моментами. Все это занесли в протокол.
Сейчас мы ждем разрешения на строительство. Соответственно, работы начнутся, когда нам передадут землю. Я бизнесмен, поэтому отжимать у кого-то собственность — не мое дело. Если скажут, что району и городу не нужны вертолетные площадки, то мы просто уйдем оттуда, так как еще ни рубля в это дело не вложили. Но вообще конфликта с местными жителями я не вижу. Если кто-то хочет развития района, пожалуйста, мы готовы этим заняться. Если нет, то пускай живут как жили.
Михаил Барботкин
житель Левобережного района
Я не только живу в Левобережном районе, но и являюсь координатором защитников местного парка «Дружба». За неделю до проведения публичных слушаний ко мне обратились жители района с просьбой помочь сформировать инициативную группу против строительства ТПУ «Ленинградский». Я решил их поддержать, так как вместо парка, который обещали построить еще в 2010 году, на этой территории хотят запустить какую-то бездумную постройку, прикрываясь строительством пересадочного узла. На этом месте давно стоит действующая остановка для 905 автобусов. И, насколько мне известно, проводить новые маршруты никто не планирует.
Ни один среднестатистический житель района не сможет себе позволить воспользоваться вертолетной площадкой или яхт-клубом: это не для простых смертных. Также, зная наплевательское отношение людей с кошельками к окружающей среде, у меня есть большие сомнения по поводу отсутствия утечек от тех же яхт и вертолетов в канал имени Москвы.
Что касается озеленения участка, то, согласно проекту, новые деревья посадят по всему Северному административному округу, то есть не будет парка как такового, а будет десять деревьев здесь, 15 там. Плюс не факт, что все эти деревья приживутся. Как и нет гарантий того, что обещания по озеленению территории будут исполнены. Сейчас рядом с Бутаковским заливом растет довольно много деревьев. Не понимаю, зачем их надо вырубать.
Строительство ТПУ будет проводиться на территории какого-то предприятия и гаражного кооператива. На публичных слушаниях местные жители якобы проголосовали за изъятие этих участков у собственников. Но застройщик пока ничего не говорил о компенсации. Боюсь, может получиться, как с Тимирязевскими гаражами: приезжают ребята в черной форме с нашивками и вместе с тракторами выламывают все постройки.
Публичные слушания — отдельная история. Об их проведении нас плохо проинформировали. Были публикации в интернете и в газете, хотя по закону должны были повесить объявления на каждом подъезде. За полчаса до начала регистрации местных жителей к спортивному клубу «Ладога», где проходило мероприятие, подъехал автобус с людьми пожилого возраста. Они сразу прошли в клуб, тогда как жителей района не пускали какие-то ребята спортивного телосложения.
Ситуация дошла до абсурда, когда не пропустили даже главу муниципальных депутатов. Ей пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Остальные показывали прописку в паспорте, но им все равно не давали пройти в помещение, объясняя это тем, что мест в зале не осталось. Хотя туда могли поместиться еще человек 30. Полиция бездействовала, и началась потасовка. В результате в зал удалось проникнуть пяти-шести жителям. На их просьбы перенести публичное слушание в другое место, где могли бы присутствовать все желающие, представители управы ответили отказом.
Получается, что жители района не только не проголосовали за или против строительства, но и не смогли даже выразить свои замечания по данному проекту. Стоит отметить и то, что урна для голосования не была запечатана, а значит, результаты голосования нельзя считать честными. Сейчас наша инициативная группа делает все возможное, чтобы слушания признали незаконными. Мы составили акт с перечислением всех нарушений и направили его в прокуратуру. Также мы собираем документы для проведения экспертизы о возможности реализации подобного проекта в нашем районе.
The Village не удалось связаться с компанией «Унвия. Строительство и инвестирование». Представители компании «Бутаковский» отказались от комментариев.
КомментарииПодписаться