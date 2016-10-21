Нашу компанию привлекли к строительству ТПУ «Ленинградский» в качестве оператора. Мы будем заниматься всем тем, что непосредственно связано с инфраструктурой: строительство и обслуживание посадочной площадки, согласование всех взлетно-посадочных мероприятий, обеспечение территории ангарами для воздушных судов и другими объектами, необходимыми для работы вертолетодрома.

Вертолетодром под рабочим названием «Хелипорт Столица» займет 6,5 гектара, тогда как весь транспортно-пересадочный узел расположится на 25 гектарах. Одновременно для вертолетов будут доступны 11 посадочных мест, но с учетом правильного планирования посадок это количество может увеличиться до 80. Нашими площадками смогут воспользоваться все желающие: санитарная авиация, поисково-спасательный отряд «Ангел», а также разные коммерческие компании и частные лица. Потребность в вертолетных площадках высока. На сегодняшний день только в Московской области летают больше 350 вертолетов.

Также для всех станет доступно аэротакси, воспользоваться которым можно просто купив билет, как на самолет. Стоимость билета будет зависеть от размера вертолета, количества пассажиров, маршрута следования и других факторов. Мы планируем сделать маршруты по всей России и даже в Европу.

Не могу сказать, какая польза от строительства ТПУ «Ленинградский» будет для какого-нибудь конкретного жителя района. Мне кажется, здесь стоит говорить не о «жителях района», а о людях в целом. В случае если кто-то окажется в беде, например потеряется, заболеет или попадет в аварию, ему будет оперативно оказана помощь. Это станет возможным благодаря постройке вертолетных площадок. Кроме того, на месте помойки с заброшенными гаражами, где даже трава не растет, появятся парк и остановка. Какой-нибудь Вася Петров, живущий в доме напротив, сможет гулять по хорошему парку, кататься на лодочке и быть счастливым.

Проект транспортно-пересадочного узла представили, как и положено, на публичных слушаниях. И там произошла интересная ситуация: когда зал был уже полон, приехала группа по меньшей мере из 50 пьяных человек. Они пытались спровоцировать сотрудников ЧОПа и полиции и сорвать слушания. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто привез эту толпу. Ведь очевидно, что это были не настоящие жители района, а какие-то статисты. У нас есть основания полагать, что за этим стоит компания «Бутаковский», которая занимается разгрузкой и погрузкой сыпучих материалов на территории будущего ТПУ. Но, несмотря на провокации, слушания прошли без нарушений. Местные жители пришли, ознакомились с проектом, задали вопросы и выразили свое недовольство некоторыми моментами. Все это занесли в протокол.

Сейчас мы ждем разрешения на строительство. Соответственно, работы начнутся, когда нам передадут землю. Я бизнесмен, поэтому отжимать у кого-то собственность — не мое дело. Если скажут, что району и городу не нужны вертолетные площадки, то мы просто уйдем оттуда, так как еще ни рубля в это дело не вложили. Но вообще конфликта с местными жителями я не вижу. Если кто-то хочет развития района, пожалуйста, мы готовы этим заняться. Если нет, то пускай живут как жили.