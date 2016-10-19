Представители музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Тульской области создали виртуальную реконструкцию дома, в котором в 1828 году родился писатель Лев Толстой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Самого дома не существует уже более века: в Ясной Поляне остался только камень из его фундамента, так что внешний вид и внутренняя обстановка воссозданы на основе анализа толстовских текстов. На сайте представлено девять комнат, включая спальню матери Толстого, детскую, гостиную и столовую. Изображения выполнены в стиле карандашных рисунков, при этом в них спрятаны небольшие анимационные эффекты. Так, в комнате отца стоит секретер с высыпающимися из него золотыми монетами, а в спальне бабушки — умывальник с мыльными пузырями.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» под Тулой — это родовое имение Толстого, где он родился и провел большую часть своей жизни. Здесь были написаны романы «Война и мир» и «Анна Каренина». Здесь же находится могила писателя.