В министерстве спорта Чечни подтвердили готовность соблюдать все рекомендации Минспорта России по проведению детских и любых других соревнований. Об этом сообщил глава чеченского спортивного ведомства Хасмагомед Хизриев, передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем письмо на имя главы республики и мое имя с рекомендациями касательно проведения турниров и соревнований у нас в Чечне. Хочу отметить, что все рекомендации министерства спорта России нами будут соблюдены», — заявил Хизриев.

Минспорт 18 октября провел совещание, по итогам которого установил, что участие детей 8–10 лет в турнире по профессиональным боям в Грозном было нарушением правил соревнования. После этого ведомство подготовило письмо с целью прекращения проведения в Чечне несогласованных турниров с участием детей. Вместе с тем заместитель министра спорта России Павел Колобков отметил, что у Минспорта нет полномочий, чтобы наказывать за проведение детских боев. «Мы не можем этого — мы не правоохранительные органы», — заявил Колобков.

В Грозном 4 октября прошли соревнования в семи весовых категориях Grand Prix Akhmat 2016, где состоялись поединки не только профессионалов, но и детей. В том числе в боях принимали участие сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Уточняется, что дети дрались без дополнительной экипировки в спортивных шортах и легких перчатках для занятий ММА.

После этого российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, возглавляющий Союз ММА России, раскритиковал в своем инстаграме проведение в Грозном боев с участием малолетних сыновей Рамзана Кадырова, подчеркнув, что до 12 лет дети не могут участвовать в таких боях. Вскоре после этого на дочь спортсмена напали в Москве.