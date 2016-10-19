Заместитель начальника управления по вопросам миграции министерства внутренних дел по Москве Дмитрий Сергиенко рассказал, граждане каких стран чаще всего приезжают в столицу России с оформлением визы на въезд. Слова Сергиенко приводит РИА «Новости».

«Если брать иностранных граждан, прибывающих в нашу страну в порядке, требующем оформления визы, то здесь лидирует, как и годами ранее, Китай — их граждан около 20 %. Из Турции — 5 %, столько же из Вьетнама, из Германии — около 4 %», — отметил Сергиенко.

Он также уточнил, что более 80 % приезжающих в столицу иностранцев делают это в безвизовом режиме. Среди них преобладают граждане Узбекистана (более 20 %), Таджикистана (около 17 %), Киргизии (около 15 %), Украины (около 14 %) и Белоруссии (11 %). Вместе с тем, по данным столичной полиции, около 70 % из всей массы приезжающих в столицу «намерены здесь работать». С туристическими целями в Москву приезжают 14 % иностранцев, с частными — почти 11 %, для получения образования — 2,5 %.