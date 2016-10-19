В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ввести административную ответственность за продажу мест на кладбищах. Об этом сообщила начальник отдела коммунального хозяйства ведомства Ольга Дорошенко, передает информагентство «Москва».

«В соответствии с новым законопроектом о похоронах, разработанном Минстроем, предполагается введение административной ответственности за продажу мест на кладбище. Подчеркну, что земля на кладбище всегда предоставляется бесплатно», — заявила Дорошенко.

Она также отметила, что закон может быть рассмотрен Государственной думой уже в ближайшее время.

Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу. При этом ритуальные службы могут взимать деньги за подготовку участка, установку надмогильных знаков и другие похоронные услуги.