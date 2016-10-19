Тверской районный суд Москвы приговорил 21-летнего гражданина Белоруссии Александра Шелоника к двум годам колонии общего режима за нападение на журналиста Павла Лобкова. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как Шелоник полностью признал свою вину, попросив при этом суд «быть снисходительным». Вместе с тем в ходе судебного заседания прокурор просил приговорить Шелоника к двум с половиной годам лишения свободы. Защита в свою очередь просила избрать для подсудимого наказание, не связанное с лишением свободы, так как ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Телеведущий Павел Лобков был избит и ограблен в центре Москвы в ночь на 12 сентября. У него отобрали мобильный телефон, кошелек и ключи. Всего, по словам журналиста, нападавших было двое или трое. Позднее дело в отношении сообщников Шелоника вывели в отдельное производство. После случившегося Лобков сообщил, что не усматривает связи между происшествием и своей профессиональной деятельностью.