Новым главой управления внутренней политики Кремля, скорее всего, станет заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Андрей Ярин. Об этом сообщают агентство «РБК» и онлайн-издание Znak.com.

Предполагается, что Ярин сменит на этом посту Татьяну Воронову, которая станет главой аппарата Госдумы. Ее назначение уже поддержал думский комитет по регламенту.

До того как стать замглавы полпреда в Центральном федеральном округе, Ярин занимал должность руководителя аппарата замглавы президента Александра Беглова. Также он работал в аппарате полпреда в Южном федеральном округе, выступал в роли зампреда правительства Чечни и председателя правительства Кабардино-Балкарии, а также возглавлял правительство Рязанской области.

Близкие к Кремлю источники полагают, что Ярин станет четким исполнителем решений нового кремлевского куратора по внутренней политике Сергея Кириенко. Основным конкурентом Ярина в назначении на этот пост считается коллега Кириенко по предыдущей работе Александр Николин.