Роспотребнадзор хочет внести в Кодекс об административных правонарушениях статью, предусматривающую наказание за поддельные продукты. Об этом сообщается на сайте правительства России.

По новой статье за «производство в целях сбыта, ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции» предлагается штрафовать на сумму от 30 тысяч рублей (при первом нарушении) до одного миллиона рублей (для юридических лиц при повторном нарушении). Также предусматривается возможность конфискации фальсифицированных продуктов.

В пояснительной записке ведомство уточняет, что чаще всего подвергаются фальсификации молочные продукты «в части замены молочного жира более дешевыми растительными (тропическими) маслами».

В июне Россельхознадзор заявил, что в продающемся в России молоке найдены инородные примеси гипса, мела, извести, соды, крахмала и мыла, а также борной и салициловой кислот. В ведомстве пояснили, что последние пару лет все эти примеси используются производителями для того, чтобы спасти молоко от скисания. Однако в итоге фальсификация молока не только не защищает его от преждевременной порчи, но и провоцирует пищевые отравления.