Член президиума Совета муниципальных образований Москвы, глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов заявил, что в ведомстве не обсуждали вопрос о переносе выборов муниципальных депутатов с сентября на весну 2017 года. Слова Свиридова приводит ТАСС.

«Вопрос не обсуждался. Самое простое — перенести единый день голосования на март, однако такое решение может быть принято только на федеральном уровне», — заявил Свиридов, напомнив, что срок полномочий муниципальных депутатов истекает в марте 2017 года.

Ранее «РБК» со ссылкой на источники, близкие к городской мэрии и администрации президента, сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность переноса городских муниципальных выборов 2017 года с осени на весну. По словам собеседников издания, главной причиной возможного переноса выборов на более ранний срок может стать то, что это «застигнет оппозицию врасплох». Также обсуждение идеи переноса выборной кампании, по данным издания, связано с выборами мэра Москвы, которые пройдут в сентябре 2018 года. Источники отметили, что чем меньше депутатов от оппозиции будет представлено в муниципальных советах, тем меньше у нее будет шансов самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр.