Новым главным редактором российской версии журнала Esquire стал журналист и писатель Сергей Минаев. Об этом сообщают «Ведомости».

«Этот год был непростым для Esquire и для других печатных изданий, которые находятся в стадии поиска новой ниши на стремительно меняющемся медиарынке. Сергей обладает всеми необходимыми качествами как лидер печатного и онлайн-СМИ, так и предприниматель, который понимает коммерческую составляющую издательской деятельности», — рассказал «Ведомостям» через своего представителя Сергей Азатян, управляющий партнер Inventure Partners.

При этом сам Минаев сегодня заявил «Ведомостям», что «обдумает ситуацию, как только получит подписанное предложение», и от других комментариев отказался.

Известность Минаеву принес написанный им роман «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке». Также он занимался запуском интернет-шоу «Минаев LIVE» и созданием телеканала «Kontr TV», нацеленного на интернет-аудиторию.

В последний раз главный редактор российского Esquire сменился в августе 2016 года — тогда руководство изданием взяла на себя журналист Ксения Соколова, которая ранее работала в GQ и проекте «Сноб». На время парламентских выборов Соколова ушла в отпуск, поскольку приняла решение баллотироваться в Государственную думу. «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что она «вряд ли сможет работать в Esquire, если станет депутатом». Вместе с тем «Партия роста», от которой баллотировалась Соколова, по итогам выборов не получила представительства в нижней палате.

В России Esquire издается по лицензии американского холдинга Hearst. Тираж издания составляет 70 тысяч экземпляров. По данным TNS, один номер Esquire в среднем читают 435 тысяч россиян.