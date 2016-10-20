Жюри литературной премии «НОС», которую ежегодно проводит Фонд Михаила Прохорова, объявило произведения, вошедшие в длинный список. Об этом сообщается на сайте организации.

В лонг-лист попали 18 произведений, среди которых значатся «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Цейлон» Юрия Буйды, «Тонкая серебристая нить» Полины Жеребцовой, «Шерлок Холмс и рождение современности» Кирилла Кобрина, «Книга перемен» Владимира Мартынова и «О нем и о бабочках» Дмитрия Липскерова.

В состав жюри, которое возглавляет театральный режиссер Константин Богомолов, вошли кинокритик Антон Долин, переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, историк Дмитрий Споров и доктор филологических наук Татьяна Венедиктова. Победителя объявят 24 января 2017 года в «Гоголь-центре». При этом с 1 ноября на официальной странице премии начнется читательское голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий».

Литературная премия «НОС» основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году для поддержки современных авторов, пишущих на русском языке.