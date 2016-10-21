«Коммерсантъ» рассказал, в какую сумму обошлось создание проекта Российского духовно-культурного центра в Париже, открывшегося 19 октября. Данные приводятся на сайте издания.

168 000 000 евро потратили на создание Российского духовно-культурного центра в Париже

Отмечается, что только на проектирование и строительство комплекса было потрачено 93 миллиона евро — вдвое больше, чем предполагалось на старте проекта в 2014 году. Вместе с тем учет стоимости контракта было решено вести не в рублях, как предполагалось ранее, а в евро.

Российский духовно-культурный православный центр был официально открыт 19 октября. Он является частью посольства России во Франции и обладает дипломатическим иммунитетом. Комплекс располагается на территории общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров в 7-м округе Парижа и состоит из четырех зданий — культурного центра на набережной Бранли, учебного комплекса на улице Университет, административного корпуса на улице Рапп и храма Святой Троицы.