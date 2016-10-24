Интернет-энциклопедию Lurkmore исключили из реестра сайтов, запрещенных на территории России. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Уточняется, что в настоящее время в реестре остается только одна страница зеркала сайта, которая представляет собой список ссылок на страницы, заблокированные ранее.

Как пояснил создатель портала Дмитрий Хомак, исключение из реестра произошло после того, как он убрал с сайта страницы, к которым были претензии, так как «устал бодаться» с Роскомнадзором. Хомак также пожаловался на то, что многие провайдеры, получая предписание закрыть доступ к отдельным страницам сайта, блокируют его целиком.

«Собственно, в РКН я написал „проверяйте и выносите из стоп-листов“ 12 августа. Прошло два с половиной месяца. За это время мы успели убедиться, что многие российские провайдеры вносят ресурсы в „черный список“ целиком, даже если Роскомнадзор требует блокировки одной страницы — даже по протоколу HTTP», — заявил основатель «Луркоморья».

Хомак запустил Lurkmore в 2007 году. Сайт работает по аналогии с «Википедией» — описания популярных в интернете терминов и персонажей составляются самими пользователями. С момента принятия в 2012 году закона о создании реестра запрещенных страниц отдельные статьи Lurkmore неоднократно блокировались Роскомнадзором и судами. Из-за этого в 2015 году Хомак заявил, что проект будет «заморожен».