Главное управление министерства внутренних дел по Москве проверяет сообщения о том, что сотрудники полиции якобы предлагали сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову закрыть дело о гонке на «Гелендвагене» за взятку. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По факту размещения на некоторых интернет-ресурсах и в СМИ публикаций о якобы возможных противоправных деяниях в отношении участников уличных гонок со стороны сотрудников полиции силами подразделения собственной безопасности проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

22 октября Шамсуаров опубликовал в своем Instagram обращение к неназванным генерал-майору и генерал-лейтенанту полиции с требованием прекратить давление на фигурантов дела, не допустить конфискации «Гелендвагена» и провести новое расследование. Сын вице-президента «Лукойла» обвинил сотрудников полиции в вымогательстве 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела. Имеющуюся у него информацию он пригрозил передать для проведения внутреннего расследования. Шамсуаров удалил сообщение вскоре после публикации, однако его разместила Мара Багдасарян, принимавшая участие в гонке на «Гелендвагене». Сейчас в аккаунтах Багдасарян в соцсетях этого сообщения нет.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова к обязательным работам сроком на 300 часов, которыми он будет заниматься в свободное от учебы время. Суд также постановил конфисковать «Гелендваген», принадлежащий Шамсуарову.

22 мая автомобиль Mercedes Geländewagen без номеров, принадлежащий сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, устроил гонки с полицией, неоднократно нарушая правила дорожного движения. При этом Шамсуаров сидел на пассажирском сиденье и вел видеотрансляцию событий.

СК возбудил в отношении Руслана Шамсуарова, Абдувахоба Маджидова и других находившихся в машине лиц уголовное дело об оскорблении представителей власти (статья 319 УК РФ), а также об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) за гонки по Москве на внедорожнике Geländewagen. В конце июня Маджидову назначили 200 часов исправительных работ и лишили его прав на четыре месяца.