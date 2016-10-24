Самолет российского авиаперевозчика «Аэрофлот» не смог совершить посадку в аэропорту Шереметьево и ушел на второй круг из-за того, что пилот заметил труп мертвой лисы на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Со второй попытки лайнер успешно совершил посадку, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы и представители авиаперевозчика выясняют все обстоятельства происшествия.

В июне 2016 года лайнер авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту по маршруту Москва — Мурманск, был вынужден экстренно приземлиться в московском аэропорту Домодедово из-за попавшей в турбину судна птицы. Тогда у самолета отказал один из двигателей, после чего капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета.