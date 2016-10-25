В восьми кинотеатрах Москвы отказали режиссеру-документалисту Виталию Манскому в показе его нового фильма «В лучах солнца», посвященного жизни граждан Северной Кореи. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза».

В прокат картина должна выйти 27 октября. Сам режиссер рассказал «Медузе», что отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар», где сослались на распоряжение главы московского департамента культуры Александра Кибовского. В итоге, по словам Манского, в России осталось только 20 кинотеатров, которые будут показывать фильм.

«За несколько дней до начала проката пошел вал отказов, уже даже с подписанными договорами. Здесь нет никакой тайны, причина отказов в том, что российское государство реагирует на требования северокорейских властей. Трудно представить, чтобы кто-то еще — Польша или Германия, Америка или Япония — прислушивался к требованию северокорейских властей. И, как следствие, возникает вопрос — почему Россия прислушивается, почему исполняются требования и принимаются указания, находящиеся вне юридической плоскости, от государства и режима, статус которого не нужно никому объяснять», — заявил Манский.

Документальный фильм «В лучах солнца» снимался Манским и его командой в Пхеньяне. В ленте рассказывается о восьмилетней девочке, которая должна вступить в Детский союз в государственный праздник День солнца. Сценарий фильма был написан северокорейской стороной. Весь отснятый материал Манский должен был сдавать на проверку, однако оператор Александра Иванова снимала камерой с двумя картами памяти — благодаря этому удалось сохранить материал, не подвергшийся цензуре в Северной Корее.