Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просил не путать участие государства в культурной жизни с цензурой. Так он прокомментировал выступление художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, в котором тот раскритиковал российские власти. Об этом сообщает «Интерфакс».

Цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Но при этом надо четко дифференцировать те постановки и произведения, которые ставятся или снимаются на государственные деньги или с привлечением каких-то других источников финансирования Дмитрий песков, пресс-секретарь президента России

Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». По мнению Райкина, церковь, власть и общественные организации не должны «бороться за нравственность в искусстве», так как у него уже достаточно «фильтров из режиссеров, художественных руководителей и критиков». При этом он отмечает, что цензура возвращается в том числе и из-за самих представителей культуры.