Власти Москвы предложили увеличить штрафы за незаконное размещение хостелов в столице. Об этом сообщил начальник управления многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий городского департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Виталий Акимкин, передает информагентство «Москва».

«Необходимо установить административную ответственность за нарушения требований законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного человека при заключении договора найма жилого помещения в виде установления значительного штрафа», — заявил Акимкин.

Он также рассказал о необходимости «усилить ответственность», увеличив размер штрафа как для физических, так и для юридических лиц за использование жилых помещений не по назначению, в том числе за оказание гостиничных услуг и размещения хостелов.

Вместе с тем руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева отметила, что за период с января по сентябрь 2016 года ведомство закрыло в столице 35 хостелов. Она также добавила, что за год в столичное управление Роспотребнадзора поступает порядка тысячи обращений, содержащих жалобы на хостелы.