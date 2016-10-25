Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы начал поиски подрядчика для создания информационной системы (электронного реестра) учета и контроля водных объектов столицы. Соответствующая заявка на 29 миллионов 972 тысячи рублей размещена на официальном сайте госзакупок.

«Запланирована разработка информационной системы учета и контроля водных объектов в Москве с возможностью удаленного формирования реестра водных объектов и их визуализации на картографической основе. Данная система будет предназначена для сбора, обработки, хранения и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах, их отображения и использования при решении расчетных задач, подготовке и принятии решений», — указано в сопутствующих материалах.

Отмечается, что в информационной системе будут содержаться данные о типе объекта (малая река, река, озеро, русловой пруд, пойменный пруд и тому подобное), его протяженности и площади, притоках и уровне загрязнения. Также в реестр внесут сведения о водопользователях.

Согласно документам, система должна быть создана в течение декабря 2016 года.