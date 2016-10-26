Тверской суд Москвы оштрафовал «Левада-центр» на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что суд признал центр виновным в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации (административное правонарушение по статье 19.34 КоАП России), которая по российскому законодательству считается выполняющей функции иностранного агента.

5 сентября стало известно, что министерство юстиции включило «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. Ведомство приняло такое решение по результатам внеплановой документарной проверки, которую провели в августе 2016 года по запросу общественного движения «Антимайдан». Его представители заявили, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета».

Руководство центра с включением в реестр не согласилось. По словам директора организации Льва Гудкова, сама презумпция виновности ученых во взаимодействии с иностранными организациями не только позорит страну, но и ведет к «моральной, интеллектуальной и социальной деградации, апатии и разложению государства и общества». Он предупредил, что в дальнейшем такая же участь может постичь и другие социологические службы, уже вставшие на защиту «Левада-центра», а затем и остальные направления науки, «как это было в сталинские годы». Вместе с тем Гудков сообщил о намерении обратиться в суд, чтобы оспорить решение Минюста.