Фигурант «болотного дела» Алексей Гаскаров вышел из колонии в Тульской области, где находился по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Гаскаров полностью отбыл назначенный ему летом 2014 года срок в 3,5 года колонии общего режима. При этом суд учел срок, уже проведенный Гаскаровым под арестом на момент вынесения приговора.

В 2014 году Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Гаскарова к 3,5 годам колонии общего режима за участие в «Марше миллионов» 6 мая 2012 года на Болотной площади. Тогда согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек, а фигурантами «болотного дела» стали 29 человек.