Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы объявил конкурс на разработку специальной методички, где будут изложены правила поведения для мигрантов в столице. Соответствующая заявка на 7 300 000 рублей размещена на сайте госзакупок.

В техническом задании проекта сказано, что в методичку включат информацию об истории города, правовые основы, необходимые при оформлении документов и трудоустройстве в столице, а также информационно-экскурсионные материалы. Также в ней будут представлены разделы «законопослушный мигрант» (советы в области права от экспертов) и «в поиске чиновника» (информация по общению с органами власти).

Ранее в департаменте экономической политики и развития города Москвы сообщили, что в 2017 году стоимость патента для трудовых мигрантов сохранится на уровне текущего года (4,2 тысячи рублей). Руководитель ведомства Максим Решетников пояснил, что такая мера «будет способствовать дальнейшему привлечению иностранных граждан, чей труд необходим экономике города».