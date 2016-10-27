Вице-премьер Дмитрий Шувалов на заседании дискуссионного клуба «Валдай» выступил с критикой в адрес председателя правительства Дмитрия Медведева, заявив о чрезмерном внимании последнего к проблеме коррупции в стране. Об этом сообщает интернет-издание Ura.ru.

Когда президентом был Дмитрий Медведев (пусть не обижается, если ему расскажут), он преувеличил тему коррупции, довел внимание к ней до чрезмерного игорь шувалов, вице-премьер России

Кроме того, Шувалов отметил, что в борьбе с коррупцией в России «допущены перегибы», которые «будут исправлены».

14 июня глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, из которого стало известно, сколько стоят перелеты не только вице-премьера Игоря Шувалова и его семьи, но и их собак породы корги. Жена Шувалова на просьбу прокомментировать результаты расследования заявила: «Мы на своем самолете, задекларированном, возим своих собак на выставки, между прочим, международного уровня — защищать честь России». Однако после замечания о том, что частного самолета нет в декларации семьи вице-премьера, Шувалова сообщила, что это вообще другое дело «мой самолет, не мой самолет».