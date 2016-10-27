«Левада-центр» провел опрос среди россиян об их отношении к Украине — в исследовании, в частности, фигурировали вопросы о возможности введения визового режима и об объединении двух стран. Результаты мониторинга приводит «РБК».

8 % россиян заявили о своем желании

объединения России и Украины

При этом 38 % респондентов выступили за то, чтобы отношения России с Украиной были «такими же, как с другими государствами, — с закрытыми границами, визами, таможнями». 48 % опрошенных заявили, что хотят видеть открытые границы без виз и таможни между Россией и Украиной.

Уточняется, что в марте 2014 года за введение визового режима с Украиной выступили 16 % опрошенных, 50 % хотели сохранения безвизового режима, а 28 % — объединения стран в одно государство.

Опрос был проведен в период с 23 по 26 сентября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.