Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявление кинорежиссера Андрея Звягинцева о том, что государство не вправе цензурировать произведения искусства, создаваемые на бюджетные деньги. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По словам Пескова, Звягинцев выразил свое мнение «здорово и аргументированно», но чиновники «распоряжаются деньгами государства в интересах самого государства».

«Грубо говоря, если государство считает, что курение вредит здоровью, то государство вправе сказать, чтобы в кино никто не курил, если оно просит за это деньги. Можно ли назвать это цензурой? Нельзя», — заявил Песков.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, к «огромному таланту» Райкина в руководстве страны также относятся «с безграничным» уважением. «Но я хочу, чтобы Райкин назвал хоть один случай, когда кто-то пытался ему что-то навязать или запретить. И тогда мы вернемся в начало этой дискуссии. Просто бес попутал этого мотоциклиста, который Райкина оскорбил. Я надеюсь, что он извинится», — добавил Песков. О каком именно «мотоциклисте» идет речь, пресс-секретарь президента не уточнил.

Ранее кинорежиссер Андрей Звягинцев раскритиковал Дмитрия Пескова за его высказывания о праве государства «заказывать искусство». Звягинцев особо подчеркнул, что власти постоянно забывают, что «деньги, на которые они „заказывают“ свои агитки, взяты у народа». Также, по мнению кинорежиссера, чиновники должны осознать, что «их дело — организовывать и поддерживать труд людей, а не раздавать им свои „заказы“».

Одновременно с этим Звягинцев обратил внимание, что Песков не стал комментировать слова художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о «чудовищных выходках людей, публично ломающих скульптуры и обливающих мочой фотографии». По его мнению, «государство предпочитает всего этого не замечать», так как «активность этих расплодившихся как кролики общественных организаций, этих безнравственных блюстителей нравственности и есть истинный госзаказ, даже если оскорбленные действуют из собственных убеждений».