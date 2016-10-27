Российские власти собираются ввести административную ответственность для врачей за отказ от выписки лекарств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Росздравнадзора Ирины Крупновой, соответствующую статью планируется включить в Кодекс об административных правонарушениях в 2017 году. Наказание будет распространяться на врачей, отказывающихся выписать обезболивающие и лекарства, которые показаны к применению пациентами.

Российские власти обратили внимание на проблему своевременной выдачи лекарств и обезболивания в 2014 году на фоне волны самоубийств онкологических больных. Чтобы хотя бы частично решить проблему, действие рецепта на наркотические препараты продлили с 5 до 15 дней, однако впоследствии оказалось, что это не может исправить ситуацию. По итогам проверок Росздравнадзора выяснилось, что в 16 регионах наркотические обезболивающие не выписывались в день приема пациентов, а в 39 пациенты не могли добиться выписки лекарств, если врач посещал их на дому. На этом фоне общественники и чиновники решили проработать комплексный план по исправлению ситуации.

По состоянию на апрель 2016 года в России насчитывалось более миллиона человек, нуждающихся в наркотических и психотропных инъекциях и таблетках для снятия боли. Еще около 300 тысяч россиян к тому моменту умерли, так и не дождавшись должной медикаментозной помощи. Представители благотворительных фондов отмечают, что в 2015 году лишь каждый пятый нуждающийся получил обезболивание. Имеющегося сейчас ассортимента недостаточно для удовлетворения потребностей всех больных. Так, практически отсутствуют препараты, позволяющие быстро и эффективно купировать болевой синдром при его усилении, а также медикаменты, пригодные для детей. Предполагается, что полностью обеспечить страну обезболиванием получится лишь к 2018 году.