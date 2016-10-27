Врачей собираются наказывать за отказ выписывать лекарства
Российские власти собираются ввести административную ответственность для врачей за отказ от выписки лекарств. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя Росздравнадзора Ирины Крупновой, соответствующую статью планируется включить в Кодекс об административных правонарушениях в 2017 году. Наказание будет распространяться на врачей, отказывающихся выписать обезболивающие и лекарства, которые показаны к применению пациентами.
Российские власти обратили внимание на проблему своевременной выдачи лекарств и обезболивания в 2014 году на фоне волны самоубийств онкологических больных. Чтобы хотя бы частично решить проблему, действие рецепта на наркотические препараты продлили с 5 до 15 дней, однако впоследствии оказалось, что это не может исправить ситуацию. По итогам проверок Росздравнадзора выяснилось, что в 16 регионах наркотические обезболивающие не выписывались в день приема пациентов, а в 39 пациенты не могли добиться выписки лекарств, если врач посещал их на дому. На этом фоне общественники и чиновники решили проработать комплексный план по исправлению ситуации.
По состоянию на апрель 2016 года в России насчитывалось более миллиона человек, нуждающихся в наркотических и психотропных инъекциях и таблетках для снятия боли. Еще около 300 тысяч россиян к тому моменту умерли, так и не дождавшись должной медикаментозной помощи. Представители благотворительных фондов отмечают, что в 2015 году лишь каждый пятый нуждающийся получил обезболивание. Имеющегося сейчас ассортимента недостаточно для удовлетворения потребностей всех больных. Так, практически отсутствуют препараты, позволяющие быстро и эффективно купировать болевой синдром при его усилении, а также медикаменты, пригодные для детей. Предполагается, что полностью обеспечить страну обезболиванием получится лишь к 2018 году.
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