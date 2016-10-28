Обновлено: добавлен комментарий от представителей департамента имущества Москвы.

В четверг, 27 октября, в Москве по подозрению в причинении ущерба государству на сумму в 65,1 миллиона рублей задержали сотрудника городского департамента имущества. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, подозреваемый работает в отделе инвентаризации нежилых помещений в Центральном округе. Следствие полагает, что он превышал свои должностные полномочия, разрешая компаниям и гражданам использовать здания в центре Москвы, хотя эти объекты принадлежат городу и в принципе не включены в хозяйственный оборот. Среди таких помещений оказалась, например, и усадьба Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых в Денежном переулке, считающаяся объектом культурного наследия. Также в списке значатся здание XIX века в Протопоповском переулке и дом на Садовой-Триумфальной улице.

Официально о задержании чиновника не сообщалось.

UPD (12:35): В департаменте имущества Москвы заявили The Village, что подозреваемого в превышении должностных полномочий чиновника уволили из ведомства еще шесть лет назад — в 2010 году.