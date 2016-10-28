Фонд «Общественное мнение» провел исследование на тему отношения россиян к бэби-боксам. Результаты исследования опубликованы на сайте ФОМ.

14 % россияН выступают

за запрет бэби-боксов



При этом больше половины, а именно 55 %, не поддерживают запрет на бэби-боксы. 34 % воздержались от ответа. Говоря о причинах, по которым стоит запретить бэби-боксы, россияне отвечали, что тогда «будет меньше брошенных детей» — 7 %, еще по 1 % считают, например, что «это лишняя трата бюджета» или «это заставит матерей более ответственно относиться к рождению ребенка».

28 сентября правительство решило запретить установку бэби-боксов — специально оборудованных колыбелей, в которых мать может анонимно оставить ребенка, от которого она решила отказаться. Инициатива принадлежит Елене Мизулиной. По мнению политического деятеля, так называемые «окна жизни» ведут к росту числа отказников и нарушению права детей знать своих родителей, а также могут способствовать развитию торговли людьми. Однако правительство отказалось поддержать законопроект.