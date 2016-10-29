Тележурналист Владимир Познер поддержал художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, заявившего о возвращении сталинских времен в искусстве.

Нынешние радетели за так называемую чистоту нравов ничем не отличаются от фанатичных членов ИГИЛа, которые, к возмущению всего мира, разрушали и разрушают уникальные памятники старины, потому что они оскорбляют их веру. Это варвары, не больше и не меньше Владимир Познер, тележурналист

По мнению Познера, при оценке искусства не стоит полагаться и на мнение народа, так как власть может им манипулировать. «Голос народа далеко не всегда достоин уважения: немецкий народ поддерживал Гитлера, советский народ требовал «врагам народа» собачьей смерти, хотя эти люди ни в чем не были виноваты. История показывает, что власть, если того захочет, поворачивает народ именно туда, куда ей надо», — добавил он.

При этом тележурналист призвал Райкина не обращать внимания на его критиков, так как в них «говорит неграмотность, комплекс неполноценности, жажда разрушения и полное отсутствие толерантности ко всему, что им не по душе».

Примечание: деятельность террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) запрещена на территории России.