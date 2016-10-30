Министр культуры России Владимир Мединский встретился с художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным для обсуждения возникших разногласий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Мы честно поговорили. Прояснили позиции друг друга. Принесли друг другу извинения за эмоциональность. Владимир Ростиславович переговорил с Константином Аркадьевичем. Все наши опасения развеяны. Взаимопонимание восстановлено александр журавский, заместитель министра культуры России

Также Журавский пообещал «не оставить в сложном положении» театр, учредителем которого является министерство культуры. По словам заместителя главы ведомства, в споре «Сатирикона» и Минкультуры каждая из сторон допустила «излишне эмоциональные и несправедливые, по оценке другой стороны, суждения, которые были усилены средствами массовой информации и придали ненужный негативный контекст простому техническому вопросу».

«После спокойного обсуждения и разговора министра культуры с Константином Аркадьевичем мы все посчитали, что инцидент исчерпан и непонимание преодолено», — добавил Журавский.

Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». По мнению Райкина, церковь, власть и общественные организации не должны «бороться за нравственность в искусстве», так как у него уже достаточно «фильтров из режиссеров, художественных руководителей и критиков». При этом он отмечает, что цензура возвращается в том числе и из-за самих представителей культуры.