В Москве хотят создать кинокомиссию, которая будет регулировать работу съемочных групп в городе. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

По его словам, задача новой организации будет состоять в том, чтобы упростить организацию съемок в Москве и их прохождение через разные ведомства. «Мы предлагаем рассмотреть возможность, с одной стороны, помочь кинематографистам, с другой стороны — наша задача сформулировать правильные взаимоотношения с кинематографистами, упростить существующую систему для того, чтобы была структура, которая возьмет на себя эти обязанности», — сказал Герасимов. При этом он уточнил, что «услуги, которые можно предоставлять в Москве, в том числе и для зарубежных кинематографистов, не должны быть безвозмездными».

Идею создания кинокомиссии уже поддержали в департаменте культуры Москвы. «Заниматься этой историей необходимо, практика городов, где кинокомиссии уже работают, показывает, что эффект для экономики в два-четыре раза превышает прямые затраты съемочной группы на месте, что возрастает от полутора до трех-четырех раз туристический поток. <...> У нас в структуре департамента есть подведомственное учреждение «Московское кино», оно могло бы стать такой единой точкой входа, заниматься сопровождением, преодолением административных барьеров для съемок кино в Москве», — прокомментировал заместитель руководителя департамента Владимир Филиппов.