Заместитель главного врача больницы № 1 имени Пирогова Светлана Родионова прокомментировала The Village ситуацию с упразднением 41-го отделения сердечно-сосудистой хирургии.

По словам Родионовой, 41-е отделение сердечно-сосудистой хирургии с 1 ноября переводится в скорую помощь, «которая будет работать так же, как другие городские бригады скорой помощи». Как уточнила заместитель главного врача, таким образом бригада 41-го отделения будет сохранена и «продолжит работать на нужды города».

Приказу предшествовала подготовка в течение года — готовился переход 41-го отделения в бригаду с полным техническим переоснащением. Так что с 1 ноября все, кто хотел перейти в новообразованную бригаду, перешли. Все хирурги, кто хотел остаться, остались работать по специальности в бригаде скорой помощи (как, например, сделал руководитель бывшего 41-го отделения) или перешли на предложенные вакантные должности. Все сделано в соответствии с трудовым законодательством светлана родионова, заместитель главного врача больницы № 1 имени Пирогова по общим вопросам

На вопрос о причинах подобных изменений Родионова посоветовала обратиться в департамент здравоохранения, добавив, что в работе врачей бывшего 41-го отделения «ничего не изменится».

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников подтвердил слова Родионовой, заявив, что бригада специалистов из 41-го отделения сосудистой хирургии ГКБ № 1 имени Пирогова будет быстрее реагировать на вызовы, а врачи — получать большую зарплату после перехода в подчинение службы скорой помощи.

Ранее сосудистый хирург Константин Синякин сообщил, что в Москве с 1 ноября упраздняется 41-е отделение сердечно-сосудистой хирургии в больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. «Два месяца назад нам раздали уведомления о сокращении отделения, больница предложила должности „врачей статистического отдела“ — сосудистые хирурги, видимо, больше не нужны Alma Mater», — написал Синякин.

