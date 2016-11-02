Федеральная служба исполнения наказаний пообещала допустить независимых медицинских специалистов к Ильдару Дадину, заявившему о пытках в сегежской колонии, где он отбывает срок за неоднократное участие в несогласованных властями акциях. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, в среду, 2 ноября, Дадина посетят «независимые медицинские специалисты, которые проведут его обследование на предмет выявления каких-либо телесных повреждений или травм, свидетельствующих о физическом насилии». При этом в ведомстве пообещали, что состав комиссии будет сформирован «исключительно по рекомендации правозащитников для максимальной объективности их выводов».

Ранее во ФСИН сперва подтвердили факты применения силы к Дадину за то, что тот не повиновался сотрудникам колонии, а затем заявили, что сообщения о пытках активиста не подтверждаются ни им самим, ни проведенным медосмотром. Сотрудники ведомства сослались на соответствующие фото- и видеоматериалы. Жена Дадина Анастасия Зотова считает, что его могли вынудить опровергнуть факт избиений.

1 ноября в средства массовой информации попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеж. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии подтвердили факт применения физической силы к Дадину. При этом они рассказали об одном эпизоде неповиновения активиста требованиям сотрудников колонии. В ближайшее время из учреждения изымут записи с камер видеонаблюдения.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Карелии разобраться в происходящем. Также она обратилась к местному омбудсмену. Кроме того, информацию о пытках в колонии проверит Следственный комитет России.

Вечером 1 ноября у здания ФСИН в Москве прошел пикет в поддержку Дадина. Похожая акция запланирована на 3 ноября в Санкт-Петербурге.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по введенной в июле 2014 года статье 212.1 УК РФ — за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях — 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.