В правительстве России собираются внести в Воздушный кодекс поправки, согласно которым компенсация пассажирам за задержку рейса может достигать 380 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», уточняя, что 1 ноября соответствующий законопроект министерства транспорта и МИД одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Уточняется, что в настоящее время в случае задержки рейса пассажир может рассчитывать на компенсацию в размере 25 % от минимального размера оплаты труда (25 рублей) за каждый час задержки, но не выше стоимости билета.

Монреальская конвенция, в соответствии с которой и рассматривается проект, также дает право подать иск к перевозчику по основному месту жительства пассажира. Согласно документу, авиакомпании несут ответственность за «вред, причиненный в случае смерти или телесного повреждения пассажира на борту воздушного судна либо при посадке или высадке».

Как отмечает издание, одобрение комиссии по законопроектной деятельности означает, что документ согласован ведомствами и почти со 100%-ной вероятностью будет внесен в нижнюю палату парламента.