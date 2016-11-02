Федеральная антимонопольная служба России привлекла фирмы Google Inc и Google Ireland Limited к административной ответственности и назначила корпорации штраф на общую сумму в миллион рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что ранее ФАС отказала Google в продлении сроков исполнения предписания. Служба признала компанию виновной в нарушении конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России и предписала устранить нарушения. Позже было возбуждено административное дело — тогда ФАС наложила штраф на компанию в размере 438 миллионов рублей.

В настоящее время Google пытается оспорить решение в суде.

31 октября в ФАС заявили, что компания Google саботирует исполнение предписания об устранении нарушений на российском рынке мобильных приложений. Как напомнил глава ведомства Игорь Артемьев, в сентябре 2015 года ведомство уличило Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и предписало компании устранить нарушения до 18 декабря 2015 года. Корпорация не устранила нарушения.