Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала на своем сайте список врагов свободы прессы.

В списке 35 пунктов, в их числе главы государств и правительств, а также политические и преступные группировки и движения.

Среди них есть кандидатуры из России — президент страны Владимир Путин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. О российском президенте в описании говорится, что сейчас уровень свободы слова в России ниже, чем когда-либо после развала СССР. Организация считает Путина поборником «националистического авторитаризма»: при нем под контроль государства перешли все главные телеканалы страны.

Также в черном списке — президенты ряда стран СНГ: Азербайджана — Ильхам Алиев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев и Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедов. Также врагами свободы прессы «Репортеры без границ» назвали кубинского лидера Рауля Кастро, лидера КНДР Ким Чен Ына и лидера КНР Си Цзиньпина. В нем также значатся президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.