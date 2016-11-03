Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова, прошедшего в парламент по одномандатному округу. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Возбуждению дела поспособствовал бывший префект Северного округа Москвы Олег Митволь, пообещавший Шайхутдинову во время дебатов, что засудит его.

Уголовное дело против Шайхутдинова возбудили еще в 2004 году. Его подозревали в преднамеренном банкротстве Главного агентства воздушных сообщений гражданской авиации — государственного унитарного предприятия, входившего в число крупнейших в мире по объемам продаж авиатранспортных услуг. Агентство владело доставшимися ему от советского «Аэрофлота» более чем 6 тысячами касс в России и еще в 30 странах.

К моменту возбуждения уголовного дела Шайхутдинов избрался в Госдуму от ЛДПР и получил депутатскую неприкосновенность. Прокуратура пыталась лишить его иммунитета с 2007 года, но ей так и не удалось это сделать. В декабре 2011 года, незадолго до истечения депутатских полномочий Шайхутдинова, дело закрыли за истечением срока давности, хотя по таким преступлениям он составляет десять лет. Теперь это решение отменено.

Митволь отмечает, что «по делу Шайхутдинова уже были осуждены и вышли на свободу двое его подельников — Ибрагим Сулейманов и Татевос Суринов». Таким образом, срок давности может быть увеличен и до 15 лет, так как речь идет о создании преступной группы.

Учитывая, что Шайхутдинов вновь избрался в Госдуму, следственным органам опять придется добиваться от нижней палаты парламента разрешения на лишение депутата неприкосновенности и проведение расследования.

Сам политик происходящее пока никак не прокомментировал.