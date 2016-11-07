Прошедший октябрь стал самым пасмурным с 2006 года в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного Метеобюро.

«В октябре солнце светило всего 37 часов вместо нормы в 78 часов. Этот месяц стал самым темным за последние десять лет», — говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что таким же пасмурным был и сентябрь: солнце светило всего 91 час вместо «положенных» 147. Вместе с тем самым пасмурным месяцем в Москве традиционно считается ноябрь. По норме длительность солнечного сияния в этом месяце составляет 32 часа.

Причиной хмурой погоды метеорологи называют повышенную активность атлантических циклонов.