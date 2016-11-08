Вечером в понедельник, 7 ноября, в Москве потеплело, из-за чего длившийся на протяжении нескольких дней снегопад сперва сменился дождем и гололедицей, а затем — потопом. The Village собрал фото- и видеосвидетельства непогоды из социальных сетей.

Фото опубликовано @kukatuma Ноя 7 2016 в 11:58 PST

Аккуратнее там на дорогах. А то попадёте в танцы на ТНТ �� #храмхристаспасителя #ночнаямосква #гололед Фото опубликовано Anna Svinar (Zeleneva) (@anna.svinar) Ноя 7 2016 в 11:59 PST

Люберцы ДТП на Октябрьском проспекте #гололед #погода #дтп #дождь #автоинструктор #урокивождения #вождение #машина #курсывождения Фото опубликовано Автоинструктор Марина Москва (@automoscow_marina) Ноя 7 2016 в 10:15 PST

Зима в турбо режиме прошла, теперь весна в Москве � #россия#москва#весна#вмосквевесна#весна2016#потоп#дождь#вода#лужи#мокро#очень#оченьоченьмокро# Видео опубликовано Alexandro (@alexandri26) Ноя 7 2016 в 9:38 PST

#двигайся #непогода #почтидома #потоп #дождь Видео опубликовано @fly5353 Ноя 7 2016 в 8:39 PST

На этом фоне пробки утром во вторник, 8 ноября, достигли шести баллов. По состоянию на 11:00 загруженность дорог оценивалась в пять баллов. «Яндекс» ожидает, что до 16:00 ситуация не изменится.

В свою очередь, «Яндекс.Расписания» уведомляют, что в столичных аэропортах отменили более 10 рейсов, а еще около 20 задержали.

По прогнозам Gismeteo, во вторник, 8 ноября, в Москве сохранится похожая погода плюс-минус один градус, мокрый снег с дождем и порывы ветра до восьми метров в секунду.