Непогода в Москве
Вечером в понедельник, 7 ноября, в Москве потеплело, из-за чего длившийся на протяжении нескольких дней снегопад сперва сменился дождем и гололедицей, а затем — потопом. The Village собрал фото- и видеосвидетельства непогоды из социальных сетей.
На этом фоне пробки утром во вторник, 8 ноября, достигли шести баллов. По состоянию на 11:00 загруженность дорог оценивалась в пять баллов. «Яндекс» ожидает, что до 16:00 ситуация не изменится.
В свою очередь, «Яндекс.Расписания» уведомляют, что в столичных аэропортах отменили более 10 рейсов, а еще около 20 задержали.
По прогнозам Gismeteo, во вторник, 8 ноября, в Москве сохранится похожая погода плюс-минус один градус, мокрый снег с дождем и порывы ветра до восьми метров в секунду.
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