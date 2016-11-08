«Левада-центр» провел опрос среди россиян об их отношении к санкциям и критике стран Запада в отношении России. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

74 % россиян считают, что Запад хочет

«ослабить и унизить Россию»

Вместе с тем 13 % полагают, что санкции Запада направлены на то, чтобы «восстановить геополитическое равновесие, нарушенное присоединением Крыма к России». По мнению 5 % опрошенных, санкции ужесточаются, чтобы остановить конфликт на юго-востоке Украины.

Кроме того, 59 % респондентов считают, что России не стоит обращать внимание на критику со стороны Запада. А 30 % жителей страны заявили, что России не следует игнорировать критику западных стран. Также почти половина россиян (43 %) верят, что на Западе Россию воспринимают как конкурента и стремятся ее ослабить. Еще 35 % назвали критику западных стран враждебной. Четверть опрошенных обвинили Запад в «двойных стандартах».

Опрос провели среди 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.