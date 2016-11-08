Российское правительство предложило снизить минимальную температуру горячей водопроводной воды на 10 градусов — до 50 градусов Цельсия. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, Роспотребнадзор уже работает над соответствующими поправками в СанПиН. Предполагается, что новые нормы распространятся на бытовую питьевую воду и воду, которая используется при переработке и производстве пищевых продуктов, уже с марта 2017 года.

В кабинете министров надеются, что «снижение градуса» позволит сократить затраты на обеспечение граждан горячим водоснабжением. При этом чиновники уточняют, что при подаче воды по новым стандартам должны соблюдаться все требования, позволяющие обеспечить противоэпидемическую безопасность населения.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко установил минимальный порог нагрева горячей водопроводной воды в 60 градусов Цельсия в 2009 году. Затем правительство ввело допустимые нормы по отклонению от этой температуры на 3–5 градусов с последующим перерасчетом стоимости услуги. Однако в 2013 году Верховный суд отменил эти поправки и вернул строгую норму. Теперь же Онищенко считает «экономически целесообразным» пересмотреть нормы.

Мы держим высокую температуру только потому, что делаем поправку на чье-то разгильдяйство. Но нагревать такой объем воды, который требуется населению, особенно в больших городах, — это немалые деньги. Я допускаю, что можно пересмотреть нормативы Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России

Эксперты отмечают, что температура горячей водопроводной воды выше 60 градусов и холодной воды ниже 20 градусов — это общепринятые международные нормы, гарантирующие ее защиту от высококонтагенозных инфекционных возбудителей вирусного и бактериального происхождения, в том числе — от «болезни легионеров». В 1986 году в России уже была вспышка массового заражения легионеллезом в Свердловске. Причиной быстрого распространения заболевания стало нарушение технологий забора и подачи воды населению.