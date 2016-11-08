Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии вертолетов, приземлившихся недалеко от станции метро «Бауманская». В частности, снимки публикует интернет-издание «Медиазона».

Судя по бортовым номерами и надписи на фюзеляже, вертолеты принадлежат специальному летному отряду «Россия». 

Также очевидцы сообщают о военном оцеплении в этой районе. The Village обратился за комментарием к МВД, однако там не смогли дать разъяснений. 

UPD (18:20): Как сообщают пользователи Twitter, около 18:00 вертолеты улетели в сторону Красной Пресни. 

Официальной информации о том, с чем было связано оцепление, в настоящее время нет.