Вертолеты у станции метро «Бауманская» (обновлено)
Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии вертолетов, приземлившихся недалеко от станции метро «Бауманская». В частности, снимки публикует интернет-издание «Медиазона».
Судя по бортовым номерами и надписи на фюзеляже, вертолеты принадлежат специальному летному отряду «Россия».
Также очевидцы сообщают о военном оцеплении в этой районе. The Village обратился за комментарием к МВД, однако там не смогли дать разъяснений.
UPD (18:20): Как сообщают пользователи Twitter, около 18:00 вертолеты улетели в сторону Красной Пресни.
Официальной информации о том, с чем было связано оцепление, в настоящее время нет.
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