Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии вертолетов, приземлившихся недалеко от станции метро «Бауманская». В частности, снимки публикует интернет-издание «Медиазона».

Нечто странное происходит на Бауманской, прилетели три вертолета, много полицейских pic.twitter.com/MURwF3W2qI — Медиазона (@mediazzzona) 8 ноября 2016 г.

Судя по бортовым номерами и надписи на фюзеляже, вертолеты принадлежат специальному летному отряду «Россия».

Также очевидцы сообщают о военном оцеплении в этой районе. The Village обратился за комментарием к МВД, однако там не смогли дать разъяснений.

UPD (18:20): Как сообщают пользователи Twitter, около 18:00 вертолеты улетели в сторону Красной Пресни.

@Niketas вроде вот только улетели в сторону красной пресни — Мария Жебит (@zhebit) 8 ноября 2016 г.

Официальной информации о том, с чем было связано оцепление, в настоящее время нет.