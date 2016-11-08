Совет министров финансов стран Европейского союза внес в санкционный список депутатов Государственной думы от Крыма и Севастополя. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Литвы Кястутис Вашкелявичюс, передает «Коммерсантъ».

«Могу подтвердить, что сегодня был расширен санкционный список и Литва была одной из тех стран, которые инициировали расширение. Это наша твердая позиция — не только Литвы, но и ЕС — поддерживать территориальную целостность и суверенность Украины», — заявил Вашкелявичюс.

Уточняется, что от Крыма в Госдуму избраны семь депутатов: Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек, Павел Шперов, Михаил Шеремет и Наталья Поклонская. Еще один депутат — Дмитрий Белик — прошел в парламент от города федерального значения Севастополь.

Европейский союз начал вводить санкции против российских компаний и граждан России и Украины в связи с присоединением Крыма к России. До расширения санкционного списка 8 ноября под санкциями находились 146 человек.