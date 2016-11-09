В Московском метрополитене объявили о проведении электронного аукциона на поставку для вестибюлей электронных и аналоговых часов — максимальная цена контракта составила 4,26 миллиона рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Уточняется, что всего подземке требуется 300 цифровых и 300 аналоговых часов, оформленных в едином стиле Московского метрополитена. Поставить их нужно в течение 130 дней.

Согласно техническому заданию, электронные часы должны быть выполнены в корпусе черного цвета с красными светящимися цифрами. Аналоговые же будут иметь белый циферблат и красный корпус со стрелками. При этом механизм часов должен быть защищен от влаги и коррозии.

Поставщика планируется определить 9 декабря.