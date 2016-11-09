Министерство здравоохранения обновило типовые нормы по времени приема пациентов врачами. Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, с 2017 года на посещение эндокринолога отведут 19 минут, кардиолога — 24 минуты, а стоматолога-терапевта — 44 минуты. При этом в некоторых регионах будут действовать увеличенные нормативы — из-за различий в плотности и составе населения и показателей заболеваемости. Так, на Крайнем Севере кардиолог будет принимать на 3,6 минуты дольше, эндокринолог — на 2,9 минуты, а стоматолог — на 6,6 минуты.

Если речь идет не о лечении, а о профилактике заболеваний, то время приема составит 60–70 % от утвержденной нормы. На заполнение различных справок и документов врач сможет потратить не больше 35 % времени.

Все эти нормативы рассчитывались на основании фотохронометражных исследований деятельности врачей-специалистов в 17 пилотных регионах России. Они носят рекомендательный характер и будут применяться с учетом организационно-технических условий медучреждений и мнения руководства поликлиник.

Сами врачи отмечают, что нормы нужны скорее для экономических расчетов Минздрава, так как сокращать время приема в ущерб здоровью пациентов они не собираются, а от заполнения документации их все равно никто не освобождал.