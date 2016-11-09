Росздравнадзор закончил проверку в московском НИИ имени Гельмгольца, где в сентябре ослепли несколько пациентов. По ее результатам установили, что клиника нарушала правила обращения с лекарствами. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Проверка завершена. Основная претензия касается правил обращения с лекарственными препаратами. Препарат должен был закупаться официально и вводиться с оформлением соответствующей медицинской документации», — заявил Мурашко. Он уточнил, что вопросы возникли к источнику происхождения лекарств.

Сейчас проходит экспертиза серии препарата. По тем данным, которые известны на данный момент, замечаний нет, заявил Мурашко.

В сентябре СМИ сообщили о том, что несколько человек полностью потеряли зрение после того, как в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца им сделали укол препарата «Авастин». После проверки информации Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“).