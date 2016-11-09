Роскомнадзор обяжет СМИ называть «Исламское государство» запрещенной в России организацией. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский признал, что действующая редакция закона «О СМИ» не предусматривает такой обязанности, и заявил, что ведомство уже обратилось к администрации президента с просьбой внести поправки в законодательство.

«На самом деле в закон нужно просто дописать два слова. Указать, что не только организации из списка экстремистских организаций не могут упоминаться без соответствующей сноски, но и из списка террористических организаций тоже», — пояснил он. Первый перечень ведет министерство юстиции, а второй — Федеральная служба безопасности.

В декабре 2014 года Верховный суд России признал «Исламское государство» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. С тех пор в Роскомнадзоре неоднократно заявляли о необходимости упоминать в СМИ, что деятельность ИГИЛ запрещена в России, однако никаких санкций за отсутствие таких меток не применялось.