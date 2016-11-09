Тверской районный суд оштрафовал активиста Романа Рословцева, которого 5 октября задержали на Красной площади в маске, изображающей президента России Владимира Путина, на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на юриста Николая Зборошенко.

Уточняется, что Рословцева обвиняли по статье «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия» (часть 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях).

Как отмечает интернет-издание «Медуза», Романа Рословцева неоднократно задерживали в Москве в маске, изображающей Владимира Путина, и с плакатом «Не боюсь 212.1» (имеется в виду статья Уголовного кодекса «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», по которой, в частности, был осужден Ильдар Дадин). Так, на сайте «ОВД-Инфо» есть сообщения по меньшей мере о 14 задержаниях активиста 2016 году.