В регламент Государственной думы внесут поправки, по которым депутатов будут штрафовать за пропуски пленарных заседаний без уважительных причин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Сергея Неверова.

«Принято консолидированное решение всеми представителями фракций, что у нас будет внесена поправка в регламент работы Госдумы, в соответствии с которой будет принята ответственность за прогулы или непоявление на пленарном заседании депутатов. Она будет выражаться в том, что за любой пропуск по неуважительной причине будет вычтено из той оплаты труда, которые получают депутаты», — рассказал Неверов.

В месяц проходит шесть пленарных заседаний Госдумы. Это значит, пояснил Неверов, что за каждый прогул будут вычитать шестую часть месячной зарплаты.